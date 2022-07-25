З початку вторгнення рф в Україну покинули державну службу 8,5 тисяч осіб.
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Стало відомо, скільки держслужбовців залишилися без роботи під час війни
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Додано: Пон 08 сер, 2022 18:18
Стало відомо, скільки держслужбовців залишилися без...
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Дивися повний текст
Стало відомо, скільки держслужбовців залишилися без роботи під час війни
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