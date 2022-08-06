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Продажі б/в авто в Україні
суттєво знизилися: причини...

Продажі б/в авто в Україні суттєво знизилися: причини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:22

Продажі б/в авто в Україні суттєво знизилися: причини...

Пропонуємо до обговорення:
За липень в Україні першу реєстрацію пройшли 45,8 тис. авто із пробігом. Це майже вдвічі менше, ніж у червні та на 16% менше, ніж у липні минулого року.

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Продажі б/в авто в Україні суттєво знизилися: причини та ТОП-5 моделей-лідерів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:22

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blackwi
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