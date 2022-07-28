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НБУ підтримує новий податок у
10% на купівлю валюти для...

НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:35

НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

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НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для імпорту
R2
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Цікаво. Thенарід теж підтримує?.
blackwi
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:15

Re: НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для.

т.е. если я чистый импортёр, то за покупку валюты должен платить налог
а если я продал зерно, а на вырученную валюту купил китайские трусы, то налог платить не нужно?
"скрутки" часть 2
nekefer
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