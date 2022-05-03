RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ дозволив банкам купувати
готівкову валюту і валюту...

НБУ дозволив банкам купувати готівкову валюту і валюту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11

НБУ дозволив банкам купувати готівкову валюту і валюту...

Пропонуємо до обговорення:
Банки з понеділка, 8 серпня, можуть купувати готівкову іноземну валюту за встановленим ними курсом, тоді як раніше він мав бути не нижчим від офіційного курсу Нацбанку України, що діє в день здійснення операції.

Дивися повний текст
НБУ дозволив банкам купувати готівкову валюту і валюту за картками дешевше офіційного курсу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98238
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11

Анекдот прямо)))з'їсть,то він з'їсть,та хто ж йому дасть)))
Konst1988
 
Повідомлень: 29
З нами з: 07.05.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Асоціація ріелторів закликає не бояться і купувати...
R2 » Нед 12 чер, 2022 09:00
5 897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 чер, 2022 11:38
Moneta
Чи варто купувати долар, і чого чекати від курсу валют:...
R2 » Вів 17 тра, 2022 19:22
4 1229
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 тра, 2022 20:02
wran993
Банкам важливо було пережити шок перших днів війни - НБУ
R2 » Вів 03 тра, 2022 12:30
4 762
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 тра, 2022 18:13
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3474)
09.08.2022 13:09
ПУМБ (2181)
09.08.2022 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.