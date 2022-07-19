У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про внесення змін до державного бюджету України на поточний рік, який пропонує збільшити видатки з держбюджету.
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У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже 270 млрд гривень
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:05
У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже...
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Дивися повний текст
У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже 270 млрд гривень
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