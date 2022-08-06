Журналісти зібрали корисні посилання для переселенців, які значно спростять життя в чужій державі.
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25 корисних сайтів для біженців у Польщі: робота, житло, транспорт і товари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 сер, 2022 04:19
25 корисних сайтів для біженців у Польщі: робота, житло,...
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Дивися повний текст
25 корисних сайтів для біженців у Польщі: робота, житло, транспорт і товари
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