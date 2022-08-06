Завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити близько 76 мільйонів доларів.
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«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів доларів
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Додано: Сер 10 сер, 2022 21:24
«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів...
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«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів доларів
Додано: Сер 10 сер, 2022 21:24
76 лям долларов в год - это значительное финансирование в масштабах страны? :O Товарищ Гетманцев, напомните сколько считается, что потерял бюджет за каждый месяц отмены пошлины за евробляхи? ;) Тоже бы никто не обанкротился, если бы платили.
Додано: Чет 11 сер, 2022 11:47
Цікаво скільки втратили, через оплату реклами в інших країнах де нема такого податку )))
Зелені комуністи втрати не рахують
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