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Для чого обмінникам заборонили показувати на цифрових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 сер, 2022 09:06
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України, який спочатку зобов'язався утримувати офіційний курс на одному рівні (29,2549 гривні) до кінця воєнного стану, через п'ять місяців війни був змушений підняти його на 25% – до 36,5686 гривні, намагаючись зрівняти з ринковим.
Дивися повний текст Для чого обмінникам заборонили показувати на цифрових табло курси валют: відповідь НБУ
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R2
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:06
В чому курс спекулятивний ? Якщо бажаючих продати по 39.5 і купити по 40 приблизно порівну. В обмінках курс як раз таки ринковий. Закручування гайок - це наближення за методами роботи до Росії і навіть до СРСР. Ще статтю в кримінальному кодексі відновіть за обмін валюти. Як в анекдоті, коли бордель перестає бути прибутковим треба б..дей міняти, а не ліжка переставляти.
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Nickoss1
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:23
Nickoss1 написав:
коли бордель перестає бути прибутковим треба
...снижать сотрудникам з/п и повышать цены для клиентов
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anduzenko
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:24
Цена на гречку, вот где психологический чыннык.
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p_a_l
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:50
зграйка шахраїв з нбу намагається виправдати свою безпорадність та некомпетентність якимись як завжди тупими намірами все позачиняти та позабороняти. Ще й мінфін такі ж самі. Вже 3 місяць не можуть вирішити хто з них буде "крайній". Підняли облікову ставку і що? Де вона? А нема!!! Бо намагаються один на одного майбутні проблеми перекинути.
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peresichnij2022
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Додано: Чет 11 сер, 2022 19:03
Аналогичные курсы в банках значит, по мнению НБУ, не пугают украинцев...
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копейка
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Додано: Чет 11 сер, 2022 20:30
Шайка балбесов из НБУ не смогла придумать ничего лучше чем скрывать курс в обменниках. "Это гениально, Ватсон"
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priem_metalla86
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