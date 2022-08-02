RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці можуть менше платити
за газ: як отримати знижку...

Українці можуть менше платити за газ: як отримати знижку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:24

Українці можуть менше платити за газ: як отримати знижку...

Пропонуємо до обговорення:
У "Нафтогазі" пропонують своїм клієнтам знижку за своєчасну сплату рахунку.

Дивися повний текст
Українці можуть менше платити за газ: як отримати знижку від \"Нафтогазу\"
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98256
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:24

Комісія за оплату на сайті або в чаті 1%. Виграш = 0.
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 13.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за...
R2 » Пон 08 сер, 2022 12:33
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 12:33
cohan
Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші...
R2 » Чет 04 сер, 2022 14:56
2 288
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 03:09
ivaschenko1957
В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють...
R2 » Вів 02 сер, 2022 20:26
5 520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 сер, 2022 12:05
eduard_k

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (399)
11.08.2022 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.