У "Нафтогазі" пропонують своїм клієнтам знижку за своєчасну сплату рахунку.
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Українці можуть менше платити за газ: як отримати знижку від \"Нафтогазу\"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 13:24
Українці можуть менше платити за газ: як отримати знижку...
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Дивися повний текст
Українці можуть менше платити за газ: як отримати знижку від \"Нафтогазу\"
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