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McDonald’s відновлює
роботу в Україні

McDonald’s відновлює роботу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:52

McDonald’s відновлює роботу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s знову відкривається в Україні. Точної дати відкриття ресторанів ще немає, але спочатку заклади планують відкрити у Києві та в західних областях, а потім в інших містах країни.

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McDonald’s відновлює роботу в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:52

Вообще странно, что они закрылись. Ничего им не мешало работать ни в Днепре, ни в Запорожье, ни в Киеве. Это как с Розеткой - везде позакрывались, а когда стало совсем туго - открылись и дальше работают.
balta_laska
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:09

Re: McDonald’s відновлює роботу в Україні

Тут ждут нападения с Белорашки, а они решили открыться
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:57

  Andrey2512 написав:Тут ждут нападения с Белорашки, а они решили открыться


так бульба-фри же :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:59

  balta_laska написав:Вообще странно, что они закрылись. Ничего им не мешало работать ни в Днепре, ни в Запорожье, ни в Киеве. Это как с Розеткой - везде позакрывались, а когда стало совсем туго - открылись и дальше работают.


HM Вас услышал и открыл в россии 10 магазинов :mrgreen:
cohan
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