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Ціни на квартири в новобудовах
впадуть восени до 20%

Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:14

  vgorbarenko написав:Хорошо..я инвестор и имею СДАННУЮ в эксплуатацию новую квартиру.
С чего это вдруг ей не постоять до лета 2023-го?
Только от того , что у покупателей СЕЙЧАС действительно нет денег(?) а более всего нет ЖЕЛАНИЯ просто из-за естественной их неуверенности?
Ну так будет Победа, начнется КРЕДИТОВАНИЕ ВСЕХ под 7% за ОГРОМНЫЕ деньги тех финансовых вливаний, что начнет Запад для превращения нас в Южную Корею 2( а иначе зачем он сейчас на нас тратится?).
Инвестор не кушал с того, что инвестировал в недвигу.....У него есть с чего ему кушать еще на долго.
А кто сидит глухо на жоппо и паникует..ну так их на рынке новостроев меньше 5% было да и многие их стройки и не строятся и не продашь, как долю в этом недострое.
Так что...есть свободные деньги - можно понапрягаться и таки выловить паникующих продавцов, но МНОГО и дешево НЕ будет.....Инвесторы просто ПОДОЖДУТ и возьмут свои 200% от весны 2021-го по осени 2023-го.

Короче, Нью-Васюки и БОЛЬШЕ КАПСЛОКА! Ну есть выход, ждите 23-26 годов, подымете х2 от довоенных цен :)
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 10:12

Re: Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%

Там депо на 3 мес очкуют открыть, а тут в бетон хотят вложиться на 3 года минимум) ну и ну

Естественно, покупать квартиру на последние деньги никто не будет. Тем более в Киеве. Опасно, не думаете?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:57

Цінт підуть вниз, коли йде війна охочих купити обмаль. Після перемоги, ринок повільно, але буде рости. Але падіння на 20% це оптимістичеий прогноз. В деяких регіонах падіння буде більше 50%
datsko_sl
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