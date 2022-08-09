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Гетманцев хоче запровадити новий податок на обмінники —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 сер, 2022 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Парламент може запровадити новий податок на обмінники. Це принесе бюджету майже 1 млрд грн надходжень на рік. Але паралельно може завести обмін валют в тінь
Дивися повний текст Гетманцев хоче запровадити новий податок на обмінники — хто може постраждати від цього рішення
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Додано: Нед 14 сер, 2022 22:22
Люди воюють ризикуючи своїм життям, а воно податки піднімає.
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