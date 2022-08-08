Ситуація на ринку нерухомості в столиці є складною з часів світової фінансової кризи 2008 року, а в дечому навіть перевершує її.
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Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості
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Додано: Нед 14 сер, 2022 21:02
Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз...
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Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості
Додано: Нед 14 сер, 2022 22:45
Blackwi, и это только начало! ((
выезд 10% платежеспособного и экономически активного населения и не такие чудеса подкинет.
Ждём инверсии вторичный\первичный по цене, и чрез полгода-год может быть стоит покупать, если войну выиграем.
Вот и все думки от "инвесторов" в жилую, для коммерческих все плохо с 2021г. и лучше не станет ((
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