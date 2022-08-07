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10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:24
andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
.
Я поки 2*50 оформив.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:45
andrijk777 написав: ScaryBee написав: andrijk777 написав:
*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?
підприємці і депозитчики
Які такі підприємці можуть купити долари по офіційному курсу?
А депозитчики як? Я можу відкрити депозит в доларах, але заплатити гривнями по офіційному курсу?? Ви впевнені?
усі
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ScaryBee
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:53
Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.
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andrijk777
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:59
Дюрі-бачі написав:
Нічого не зміниться: ну подорожчає товар на 10%, на фоні 60% здорожчання, що вже маємо і **% здорожчання в майбутньому це дрібниці. Практика 2014 р. показує, що навіть ріст цін втричі - не критичний.
практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
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flyman
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Додано: Пон 15 сер, 2022 16:00
andrijk777 написав: ScaryBee написав: andrijk777 написав:
*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?
підприємці і депозитчики
Які такі підприємці можуть купити долари по офіційному курсу?
А депозитчики як? Я можу відкрити депозит в доларах, але заплатити гривнями по офіційному курсу?? Ви впевнені?
Соціальний долар (с) не більше $1300 в одні руки в місяць
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flyman
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Додано: Пон 15 сер, 2022 16:49
andrijk777 написав:
Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.
чого стрьомна? восени поднимать долар, виддадуть по 44, будете не в накладе
наличный, конечно, будет os shi...
впрочем, наличный с конца августа вгору пиде
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cohan
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Додано: Пон 15 сер, 2022 19:41
flyman написав:
практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
От якраз 90-і показал, що вже х10 за рік - це максимум який може витримати працюючий пересічний. Далі починається колапс.
Так що 10% податку це дрібниці.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 15 сер, 2022 19:47
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
От якраз 90-і показал, що вже х10 за рік - це максимум який може витримати працюючий пересічний. Далі починається колапс.
Так що 10% податку це дрібниці.
Не хватает только казалось бы давно забытой фразы "долгие и продолжительные аплодисменты".
И неплохо бы хором еще прокричать "ура", для большей убедительности.
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antey1969
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Додано: Пон 15 сер, 2022 20:31
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
От якраз 90-і показал, що вже х10 за рік - це максимум який може витримати працюючий пересічний. Далі починається колапс.
Так що 10% податку це дрібниці.
Это ж сколько вам в 90е то было???
92й год начали со ста руБлей за уе - закончили что то около 1200-1300, не помню, на первом курсе больше бухлом и бабами интересовался, коллапса не было, кабаки забиты НЕ были
93й год начали 1300 пусть - закончили больше 40000 за уе и в купонах,руБлей уже ни у кого не осталось, стипендия была около 1.3-1.4 доллара, у друзей начали появляться БМВ Е34 как у Саши Белого по 20куе,голодали долго наверно,со стипендии откладывали
, но в кабаках аншлага не было
94й год -год Данилыча - Стабильность - 40000 начали - 140000 закончили, пошли у ребят первые Бджипы Чероки, стипендию не подняли, кабаки уже надо бронировать в пятницу вечером
95й год - всё пучком, купоны сразу тратить не надо, стипендия пошла вверх до 5$ почти, стабильность в кубе, девки дают только за подарок в уе, в кабаках народ требует водку по 10-20 долларов за пузырь, растём !!!
И где коллапс и крах Украины был?
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Додано: Пон 15 сер, 2022 20:37
cohan написав: andrijk777 написав:
Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.
чого стрьомна? восени поднимать долар, виддадуть по 44, будете не в накладе
наличный, конечно, будет os shi...
впрочем, наличный с конца августа вгору пиде
это на момент ликвидации банка может быть 44.А если просто будет указ не отдавать то неаддадут
по курсу НБУ на момент открытия депозита то есть по 37.Так что может быть прикол с принудительной конвертацией депозитов или просто запрет отдавать валютой.
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