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10% податок на імпорт: що
зміниться для бізнесу та...

10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:24

andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну.
Я поки 2*50 оформив.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:45

  andrijk777 написав:
  ScaryBee написав:
  andrijk777 написав:*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?

підприємці і депозитчики

Які такі підприємці можуть купити долари по офіційному курсу?
А депозитчики як? Я можу відкрити депозит в доларах, але заплатити гривнями по офіційному курсу?? Ви впевнені?

усі
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:53

  Дюрі-бачі написав:andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну.
Я поки 2*50 оформив.

Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:59

  Дюрі-бачі написав:Нічого не зміниться: ну подорожчає товар на 10%, на фоні 60% здорожчання, що вже маємо і **% здорожчання в майбутньому це дрібниці. Практика 2014 р. показує, що навіть ріст цін втричі - не критичний.

практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе
flyman
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2
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:00

  andrijk777 написав:
  ScaryBee написав:
  andrijk777 написав:*Мені тільки одне цікаво - хто може купити долари по офіційному курсу?

підприємці і депозитчики

Які такі підприємці можуть купити долари по офіційному курсу?
А депозитчики як? Я можу відкрити депозит в доларах, але заплатити гривнями по офіційному курсу?? Ви впевнені?

Соціальний долар (с) не більше $1300 в одні руки в місяць
flyman
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2
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:49

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну.
Я поки 2*50 оформив.

Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.


чого стрьомна? восени поднимать долар, виддадуть по 44, будете не в накладе
наличный, конечно, будет os shi...

впрочем, наличный с конца августа вгору пиде
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 19:41

Re: 10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...

  flyman написав:практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе

От якраз 90-і показал, що вже х10 за рік - це максимум який може витримати працюючий пересічний. Далі починається колапс.
Так що 10% податку це дрібниці.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 19:47

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе

От якраз 90-і показал, що вже х10 за рік - це максимум який може витримати працюючий пересічний. Далі починається колапс.
Так що 10% податку це дрібниці.

Не хватает только казалось бы давно забытой фразы "долгие и продолжительные аплодисменты".
И неплохо бы хором еще прокричать "ура", для большей убедительности.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:31

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:практика 90х показує, що інфляція в 5 нулів, і мільйонери в купонокарбованцях, не критично, тільки виживуть не всі, мало хто зможе

От якраз 90-і показал, що вже х10 за рік - це максимум який може витримати працюючий пересічний. Далі починається колапс.
Так що 10% податку це дрібниці.

Это ж сколько вам в 90е то было???
92й год начали со ста руБлей за уе - закончили что то около 1200-1300, не помню, на первом курсе больше бухлом и бабами интересовался, коллапса не было, кабаки забиты НЕ были
93й год начали 1300 пусть - закончили больше 40000 за уе и в купонах,руБлей уже ни у кого не осталось, стипендия была около 1.3-1.4 доллара, у друзей начали появляться БМВ Е34 как у Саши Белого по 20куе,голодали долго наверно,со стипендии откладывали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , но в кабаках аншлага не было
94й год -год Данилыча - Стабильность - 40000 начали - 140000 закончили, пошли у ребят первые Бджипы Чероки, стипендию не подняли, кабаки уже надо бронировать в пятницу вечером
95й год - всё пучком, купоны сразу тратить не надо, стипендия пошла вверх до 5$ почти, стабильность в кубе, девки дают только за подарок в уе, в кабаках народ требует водку по 10-20 долларов за пузырь, растём !!!
И где коллапс и крах Украины был?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:37

  cohan написав:
  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну.
Я поки 2*50 оформив.

Дякую за інфу. Але якась трохи стрьомна операція.


чого стрьомна? восени поднимать долар, виддадуть по 44, будете не в накладе
наличный, конечно, будет os shi...

впрочем, наличный с конца августа вгору пиде

это на момент ликвидации банка может быть 44.А если просто будет указ не отдавать то неаддадут :lol: по курсу НБУ на момент открытия депозита то есть по 37.Так что может быть прикол с принудительной конвертацией депозитов или просто запрет отдавать валютой.
konstantin kirovograd
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