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10% податок на імпорт: що
зміниться для бізнесу та...

10% податок на імпорт: що зміниться для бізнесу та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:49

барабашов
4-7 років. 93 рік це якраз коли вже жити було неможливо, батьки розлучились, виживали в селі з огороду.
Але це вже явний оффтоп в темі.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:40

  p_a_l написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777
Так, тут навіть відповідна тема для обговорення депозитів є Клуб 50к - валютные депозиты за гривну.
Я поки 2*50 оформив.

Открывать депозиты в войну с приближением дефолта, надо иметь высоколегированные стальные яйца.
Очень жду момента, когда будут отдавать и чем.

Ну гривнями по офіційному курсу 100% віддадуть. Тому навіть в самому гіршому випадку втрати будуть мінімальні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:44

  барабашов написав:93й год начали 1300 пусть - закончили больше 40000 за уе и в купонах,руБлей уже ни у кого не осталось, стипендия была около 1.3-1.4 доллара, у друзей начали появляться БМВ Е34 как у Саши Белого по 20куе,голодали долго наверно,со стипендии откладывали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , но в кабаках аншлага не было
94й год -год Данилыча - Стабильность - 40000 начали - 140000 закончили, пошли у ребят первые Бджипы Чероки, стипендию не подняли, кабаки уже надо бронировать в пятницу вечером

Вы спутали студентов с братками.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:46

  p_a_l написав:В 90-х все предприятия существовали и не были разграбленными и распиленными.
Разница между сейчас и тогда - тогда работали все, сейчас работы не будет. Выживать будут те кто не в городе и кто посадил на огороде чтобы было что поесть.
Я начало 90-х очень хорошо помню. Ели то что каждую неделю из села привозил.

А толку з тих "предприятий"?? Вони тільки створювали зайнятість.
Сьогодні один нещасний фермер може принести більше валюти ніж ті ваші "предприятия".
Не буде ніякого переходу "на огороди" - це 100%. В крайньому випадку можна їхати в Польщу на клубніку і жити більш-менш непогано на ці гроші.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:58

  p_a_l написав:
  барабашов написав:93й год начали 1300 пусть - закончили больше 40000 за уе и в купонах,руБлей уже ни у кого не осталось, стипендия была около 1.3-1.4 доллара, у друзей начали появляться БМВ Е34 как у Саши Белого по 20куе,голодали долго наверно,со стипендии откладывали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , но в кабаках аншлага не было
94й год -год Данилыча - Стабильность - 40000 начали - 140000 закончили, пошли у ребят первые Бджипы Чероки, стипендию не подняли, кабаки уже надо бронировать в пятницу вечером

Вы спутали студентов с братками.

Ну «быками» чисто были ПТУ-шники что с 15 лет ногами и головой гасили «грушу»
Руками часто они и писать то не могли
Спортивная молодёжь с высшим образованием и особенно будущие офицеры(не ИнФиз и Аграрный то есть) в определённой сфере котировалась намного выше чем те, что могли разбить с одного удара шлакоблок, хотя «бегуны» с родины нашего зели могли и это, и Олимпиаду по физике выиграть.
Кроме того лично я и мои друзья стояли на первых рынках-стадионах и некоторые даже к 20ти заимели собственные обменки и не одну. А это тогда был весьма неплохой доход сминимальными капиталовложениями.
барабашов
 
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