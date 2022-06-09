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Банки підвищили ставки за
гривневими депозитами фізосіб...

Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:42

Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб...

Пропонуємо до обговорення:
Середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у липні, становить 8,1% річних.

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Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб у липні – НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:08

При інфляції 22% депозит під 8.1% це круто.
blackwi
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