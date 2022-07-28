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Виплати за держоблігаціями
вже на 43,7 мільярда...

Виплати за держоблігаціями вже на 43,7 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:27

Виплати за держоблігаціями вже на 43,7 мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 43 701,4 млн грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

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Виплати за держоблігаціями вже на 43,7 мільярда перевищують запозичення – Нацбанк
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:28

Згадалося. Батьку закінчуйте торгувати бо здачу давати вже нічим.
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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