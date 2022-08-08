Про це заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.
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Голова НБУ закликає уряд до скорочення дефіциту держбюджету та мінімізації його емісійного фінансування
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Додано: Вів 16 сер, 2022 16:07
Голова НБУ закликає уряд до скорочення дефіциту...
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Дивися повний текст
Голова НБУ закликає уряд до скорочення дефіциту держбюджету та мінімізації його емісійного фінансування
Додано: Вів 16 сер, 2022 16:07
На жаль, незважаючи на всі зусилля української влади та наших партнерів щодо залучення воєнних та фінансових ресурсів за кордоном, цієї міжнародної підтримки вистачає лише на часткове фінансування дефіциту бюджету — констатував голова НБУ.
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