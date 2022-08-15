RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Квартири в Києві
подешевшали: нові ціни

Квартири в Києві подешевшали: нові ціни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:04

Квартири в Києві подешевшали: нові ціни

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на квартири у Києві знижуються від початку повномасштабної війни.

Дивися повний текст
Квартири в Києві подешевшали: нові ціни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98289
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 20:04

ПОЯСНІТЬ???... Квартири в Києві подешевшали: нові ціни..
За словами директора консалтингової компанії City Development Solutions Романа Герасимчука, через нестачу реального попиту цінова ситуація на ринку вторинної нерухомості може перейти до стагнації. Ціни на вторинні квартири знаходяться на рівні січня 2022 з невеликим збільшенням.
Розумію що для рієлтерів вони збільшелися тоді як для людей знизилися?...
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 13.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного...
R2 » Вів 16 сер, 2022 13:50
6 419
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 20:02
priem_metalla86
Нові правила щодо поліса «Зелена карта»: що треба знати...
R2 » Сер 17 сер, 2022 09:37
2 115
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 11:39
TUR
В "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки
R2 » Пон 15 сер, 2022 18:52
2 185
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 07:34
kemeron1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1334)
18.08.2022 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.