Ціни на квартири у Києві знижуються від початку повномасштабної війни.
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Квартири в Києві подешевшали: нові ціни
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Додано: Чет 18 сер, 2022 20:04
Квартири в Києві подешевшали: нові ціни
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Дивися повний текст
Квартири в Києві подешевшали: нові ціни
Додано: Чет 18 сер, 2022 20:04
ПОЯСНІТЬ???... Квартири в Києві подешевшали: нові ціни..
За словами директора консалтингової компанії City Development Solutions Романа Герасимчука, через нестачу реального попиту цінова ситуація на ринку вторинної нерухомості може перейти до стагнації. Ціни на вторинні квартири знаходяться на рівні січня 2022 з невеликим збільшенням.
Розумію що для рієлтерів вони збільшелися тоді як для людей знизилися?...
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