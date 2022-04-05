На цьому наполягає український бізнесмен Рінат Ахметов, повідомляє польське видання Wiadomości.
Дивися повний текст
Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:25
Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф
Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:25
"Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14 – якщо був інвестиційний прибуток (продажа мінус купівля) від ОВДП, то потрібно подавати декларацію." Обязательная подача декларации лично меня и останавливает от покупки.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:32
А ну раз сам Ахметов "заклыкае", то Германия и Франция обязательно послушаются!)
Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:50
Re: Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти
Ооо... Лондонский Гудок проснулся.
Что-то зачастил он со своей вербальной допомогой: то он Мариуполь восстанавливать собрался, то об энергетическом эмбарго заблажил.
Если бы он Донецк в 2014м не слил своими торгами, сейчас была бы совсем иная ситуация.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|