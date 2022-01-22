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У Великій Британії створили
повноцінний електрокар...

У Великій Британії створили повноцінний електрокар...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:36

У Великій Британії створили повноцінний електрокар...

Пропонуємо до обговорення:
Модель Firefly Sport від британської Young Drive Motor Cars є електромобілем, що навчає молодих водіїв важливості безпеки дорожнього руху.

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У Великій Британії створили повноцінний електрокар Firefly Sport для дітей від 4 до 10 років
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:36

Интересно, как можно подготовиться к вождению по реальным улицам, если на эти улицы не выезжать? Хотя кто британцев знает. Может у них и есть специальные автоплощадки с подрезающими маршрутчиками и прочим.
moveton
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