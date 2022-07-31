Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Голова Мінцифри назвав умову дозволу на відрядження за кордон
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Додано: Пон 22 сер, 2022 15:44
Голова Мінцифри назвав умову дозволу на відрядження за...
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Голова Мінцифри назвав умову дозволу на відрядження за кордон
Додано: Пон 22 сер, 2022 15:46
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