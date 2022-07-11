Про це повідомили в компанії.
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Нова пошта зробила послугу за 1 гривню: як відправити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 сер, 2022 18:20
Нова пошта зробила послугу за 1 гривню: як відправити
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Дивися повний текст
Нова пошта зробила послугу за 1 гривню: як відправити
|