Починаючи з листопада Сербія не імпортуватиме російську нафту через санкції Євросоюзу.
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Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада
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Додано: Вів 23 сер, 2022 09:50
Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада
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Дивися повний текст
Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада
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