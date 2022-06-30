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Сербія припинить імпорт
російської нафти з листопада

Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:50

Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з листопада Сербія не імпортуватиме російську нафту через санкції Євросоюзу.

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Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:50

это правильно
теперь это - турецкая нефть (с)
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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