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Банк Власний Рахунок першим інтегрував чеки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 сер, 2022 06:57
Пропонуємо до обговорення:
Клієнти Банку Власний Рахунок з 23 серпня отримали змогу переглядати у мобільному додатку повну інформацію про всі куплені товари у супермаркеті “Сільпо”.
Дивися повний текст Банк Власний Рахунок першим інтегрував чеки з супермаркету у мобільний додаток
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Додано: Сер 24 сер, 2022 06:57
достаточно только банковской карты?
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faywish2012
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Ірина_, Модератор
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