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Finance.ua: Депозити на 3 місяці: куди покласти гривню...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 24 сер, 2022 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Огляд пропозицій на ринку
Як і до війни, українці розділилися у своїх уподобаннях: одні усі свої накопичення роблять у твердій валюті, купуючи її практично одразу після отримання зарплати чи інших доходів. Інші продовжують вірити в національну валюту та віддають перевагу депозитам у гривні.
Дивися повний текст Депозити на 3 місяці: куди покласти гривню на короткий строк
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D2
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Додано: Сер 24 сер, 2022 09:26
на короткий строк лучше покласти в доллар, а еще лучше - в социальный доллар
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cohan
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Додано: Сер 24 сер, 2022 10:02
Рвс по состоянию на вчерашний день неактуально
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Ромасик
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Додано: Вів 30 сер, 2022 20:58
Ромасик написав:
Рвс по состоянию на вчерашний день неактуально
А что с ним, кандидат?
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Proofy
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:16
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