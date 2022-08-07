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Finance.ua: Депозити на 3
місяці: куди покласти гривню...

Finance.ua: Депозити на 3 місяці: куди покласти гривню...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 09:26

Finance.ua: Депозити на 3 місяці: куди покласти гривню...

Пропонуємо до обговорення:
Огляд пропозицій на ринку
Як і до війни, українці розділилися у своїх уподобаннях: одні усі свої накопичення роблять у твердій валюті, купуючи її практично одразу після отримання зарплати чи інших доходів. Інші продовжують вірити в національну валюту та віддають перевагу депозитам у гривні.

Дивися повний текст Депозити на 3 місяці: куди покласти гривню на короткий строк
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 09:26

на короткий строк лучше покласти в доллар, а еще лучше - в социальный доллар
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 10:02

Рвс по состоянию на вчерашний день неактуально
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 20:58

  Ромасик написав:Рвс по состоянию на вчерашний день неактуально

А что с ним, кандидат?
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:16

ні, ставки грохнув

макс 14%

https://drive.google.com/file/d/1piVWQZ ... JP92k/view
greenozon
 
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