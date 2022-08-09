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Шахраї вкрали у українців
10 млн грн, пообіцявши...

Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:34

Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши оформлення соцвиплат
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:34

таким вышку надо давать, уж на чем на чем, но на таком зарабатывать... и у кого? у своих :twisted: зла не хватает...
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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