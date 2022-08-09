Загальна кількість виконавчих проваджень зі стягнення заборгованостей зросла на 441 311 з лютого 2022 року.
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З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше
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Додано: Чет 25 сер, 2022 09:31
З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових...
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Дивися повний текст
З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше
Додано: Чет 25 сер, 2022 09:31
На час воєнного стану стягнення боргів до 100 тисяч грн з доходів громадян заборонене, а коштами з рахунків, на які накладено арешт, дозволено користуватися.
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