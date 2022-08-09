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З початку війни з’явилося
майже пів мільйона нових...

З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:31

З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна кількість виконавчих проваджень зі стягнення заборгованостей зросла на 441 311 з лютого 2022 року.

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З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:31

На час воєнного стану стягнення боргів до 100 тисяч грн з доходів громадян заборонене, а коштами з рахунків, на які накладено арешт, дозволено користуватися.
volkanizer91
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