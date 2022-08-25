Якість води

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antey1969 написав:.. В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.
за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется. По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава
antey1969 написав:В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда
Хватит с них,что я их деньги использую)) Если Вы не про индийские штаты Та юг Киевобласти в железе до 200 метров-обезжелезивать по-любому,много этого металла растворено,хотя содержание аллюминия в земном шаре вроде больше. В тему грязного воздуха
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 24 сер, 2022 13:10, всього редагувалось 2 разів.
antey1969 написав:.. В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.
за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется. По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава
Вода зависит от местности и потраченных на очистку денег. В НЙ, говорят, что можно пить воду из крана. Я не рискую. Хотя, чтобы иметь такие источники воды, чтобы обеспечить город с населением в полУкраины ...думаю, что там на входе вода из океана со всеми сбросами, а на выходе - относительно безопасная жидкость. В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.
rjkz написав:.. В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.
Фильтры не могут полностью убрать жесткость, для этого нужна дистилляция, или осмос(?). В странах вроде Германии и Австрии на просьбу дать воды попить в общепите молча наливают из крана
rjkz написав:.. В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.
Фильтры не могут полностью убрать жесткость, для этого нужна дистилляция, или осмос(?). В странах вроде Германии и Австрии на просьбу дать воды попить в общепите молча наливают из крана
Здесь ставят софтнеры. Из курса химии за 8 (?) класс вспоминается, что жесткость воды, обусловленая присутствием катионов кальция и магния, устраняется тремя способами - кипячением (дистилляция - радикальная стадия), мыльным раствором и ионизация, когда катионы притягиваются анодами (анионами). В свое время, если это правда, в Германии из крана текла дистиллированная вода, которую люди пили, что привело к массовым дисфункциям в организмах немцев. После этого были произведены исследования, которые показали, что для питья нужен определенный минеральный состав в воде, после этого начали минерализировать дистиллированную воду. В НЙ местные пьют из-под крана. Я верю что это безопасно, но не уверен, что это безвредно. По этому покупаю питьевую воду по 2 бакса за галлон.