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Якість води
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:04

Якість води

  sequence написав:На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить
и воду не пить)) Ща как раз в процессе подбора колонн фильтрации по анализу скважинной
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:32

  Мизантрóп написав:
  sequence написав:На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить
и воду не пить)) Ща как раз в процессе подбора колонн фильтрации по анализу скважинной

или бурить до другого горизонта 8)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:52

  sequence написав:
  Мизантрóп написав:
  sequence написав:На улицы лучше вовсе не выходить и не выезжать - кругом выхлопы с окисью серы и озоном!
Страшно жить
и воду не пить)) Ща как раз в процессе подбора колонн фильтрации по анализу скважинной

или бурить до другого горизонта 8)

В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:58

  antey1969 написав:..
В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.

за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.
По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  antey1969 написав:В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда
Хватит с них,что я их деньги использую)) Если Вы не про индийские штаты :D
Та юг Киевобласти в железе до 200 метров-обезжелезивать по-любому,много этого металла растворено,хотя содержание аллюминия в земном шаре вроде больше. В тему грязного воздуха :roll:
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Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 24 сер, 2022 13:10, всього редагувалось 2 разів.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:30

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.

за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.
По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава


Вода зависит от местности и потраченных на очистку денег.
В НЙ, говорят, что можно пить воду из крана. Я не рискую. Хотя, чтобы иметь такие источники воды, чтобы обеспечить город с населением в полУкраины ...думаю, что там на входе вода из океана со всеми сбросами, а на выходе - относительно безопасная жидкость.
В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:02

  rjkz написав:..
В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.

Фильтры не могут полностью убрать жесткость, для этого нужна дистилляция, или осмос(?). В странах вроде Германии и Австрии на просьбу дать воды попить в общепите молча наливают из крана :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:23

  sequence написав:
  rjkz написав:..
В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.

Фильтры не могут полностью убрать жесткость, для этого нужна дистилляция, или осмос(?). В странах вроде Германии и Австрии на просьбу дать воды попить в общепите молча наливают из крана :shock:


Здесь ставят софтнеры.
Из курса химии за 8 (?) класс вспоминается, что жесткость воды, обусловленая присутствием катионов кальция и магния, устраняется тремя способами - кипячением (дистилляция - радикальная стадия), мыльным раствором и ионизация, когда катионы притягиваются анодами (анионами).
В свое время, если это правда, в Германии из крана текла дистиллированная вода, которую люди пили, что привело к массовым дисфункциям в организмах немцев. После этого были произведены исследования, которые показали, что для питья нужен определенный минеральный состав в воде, после этого начали минерализировать дистиллированную воду.
В НЙ местные пьют из-под крана. Я верю что это безопасно, но не уверен, что это безвредно. По этому покупаю питьевую воду по 2 бакса за галлон.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:..дистилляция - радикальная стадия

дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:В НЙ местные пьют из-под крана. Я верю что это безопасно, но не уверен, что это безвредно. По этому покупаю питьевую воду по 2 бакса за галлон.


В Токио есть отели где из под крана можно пить воду и нет обычной воды в холодильнике.
Slon_Nosov
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