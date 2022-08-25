Якість води

Додано: Сер 24 сер, 2022 13:30

sequence написав: antey1969 написав: ..

В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда. ..В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.

за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.

По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосовгде из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава

Вода зависит от местности и потраченных на очистку денег.В НЙ, говорят, что можно пить воду из крана. Я не рискую. Хотя, чтобы иметь такие источники воды, чтобы обеспечить город с населением в полУкраины ...думаю, что там на входе вода из океана со всеми сбросами, а на выходе - относительно безопасная жидкость.В то-же время, в маленьком городке в часе езды - вода за год вывела из строя часть сантехоборудования ввиду высокой жесткости. Это при том, что на доме стоит новая и недешевая фильтрационная система. Дом куплен год назад после пожара, полностью перестроен и внутрянка новая.