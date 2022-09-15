с 40% воды в смеси вы обожжете пищевод и заработаете быстро рак желудка.
Может, все же 60% воды?
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:58
с 40% воды в смеси вы обожжете пищевод и заработаете быстро рак желудка.
Может, все же 60% воды?
Додано: Чет 25 сер, 2022 18:48
Re: Якість води
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:56
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:26
Re: Якість води
рекомендует не читать советских газет
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