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Якість води

Якість води
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:58

  Мизантрóп написав:
  sequence написав:
  rjkz написав:..дистилляция - радикальная стадия

дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))

тоже довожу до 40-45% содержания воды :wink:

с 40% воды в смеси вы обожжете пищевод и заработаете быстро рак желудка.
Может, все же 60% воды? :!:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:48

Re: Якість води

https://t.me/info_zp/14163?single
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:56

  GALeon написав:https://t.me/info_zp/14163?single

как воздух возле местных труб заводов
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:26

Re: Якість води


рекомендует не читать советских газет
Мизантрóп
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  #<12
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