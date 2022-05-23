В уряді спрогнозували економічне зростання вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:10
Пропонуємо до обговорення:
Економіка України повинна стабілізуватися і може зрости на цілих 15,5% в 2023 році. Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання залежатиме від подій у війні проти росії.
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В уряді спрогнозували економічне зростання вже наступного року
R2
Робот новин
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:11
За рахунок чого? Чи ми перша країна світу де війна сприяє економічному зростанню? У них дефолт на порозі, а вони все балаболять байки...
Moneta
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Додано: Чет 25 сер, 2022 23:08
fler написав: Moneta написав:
За рахунок чого? Чи ми перша країна світу де війна сприяє економічному зростанню? ...
Мабуть, за рахунок отих $750 млрд., що в Лугано просили на "План Відновлення"
Чи може Крим повернемо?
Крим такого економічного зростання не дасть. Хіба сибір з усіма нафтовишками.
А взагалі то задовбав щоденний піар уряду, який провалив реформи і веде країну до економічної катастрофи.
Moneta
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 07:19
Що вони там курять?
blackwi
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:00
blackwi написав:Що вони там курять?
В Києві затримали одного з головних постачальників наркотиків для української еліти Юрія Чернецького.
https://t.me/truexanewsua/58159?single
GALeon
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