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В уряді спрогнозували
економічне зростання вже...

В уряді спрогнозували економічне зростання вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:10

В уряді спрогнозували економічне зростання вже...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України повинна стабілізуватися і може зрости на цілих 15,5% в 2023 році. Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання залежатиме від подій у війні проти росії.

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В уряді спрогнозували економічне зростання вже наступного року
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:11

За рахунок чого? Чи ми перша країна світу де війна сприяє економічному зростанню? У них дефолт на порозі, а вони все балаболять байки...
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:30

  Moneta написав:За рахунок чого? Чи ми перша країна світу де війна сприяє економічному зростанню? ...


Мабуть, за рахунок отих $750 млрд., що в Лугано просили на "План Відновлення" :mrgreen:
Чи може Крим повернемо? :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 23:08

  fler написав:
  Moneta написав:За рахунок чого? Чи ми перша країна світу де війна сприяє економічному зростанню? ...


Мабуть, за рахунок отих $750 млрд., що в Лугано просили на "План Відновлення" :mrgreen:
Чи може Крим повернемо? :shock:


Крим такого економічного зростання не дасть. Хіба сибір з усіма нафтовишками. :D А взагалі то задовбав щоденний піар уряду, який провалив реформи і веде країну до економічної катастрофи.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 07:19

Що вони там курять?
blackwi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:00

Re: В уряді спрогнозували економічне зростання вже...

blackwi написав:Що вони там курять?
В Києві затримали одного з головних постачальників наркотиків для української еліти Юрія Чернецького.

https://t.me/truexanewsua/58159?single
GALeon
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