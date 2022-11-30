RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Новини Finance.UA
/
Академія Мінфіна

Академія Мінфіна
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:35

Академія Мінфіна

Шановні форумчани!
Нагадуємо про Академію Мінфіна, яка має 5 онлайн-курсів, що допоможуть розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень вашої фінансової грамотності.
Пишіть до Служби турботи Академії, вказуйте промо-код «Finance» і отримуйте безкоштовно корисні матеріали по інвестуванню.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3481
З нами з: 14.09.13
Подякував: 890 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:23

Академія Мінфін разом з Олексієм Козирєвим підготувала інтенсивний курс “Антикризові інвестиції”, де ви за декілька днів навчитесь керувати своїми особистими фінансами, зможете створити свій фінансовий план і отримаєте актуальну інформацію про можливості для інвестування під час війни.

Що саме ви навчитесь з цього інтенсиву:
✅ Проаналізуєте найпоширеніші помилки, які допускає більшість під час криз;
✅ Визначите основні параметри, на які слід звертати уваги при оцінці інвестицій;
✅ Навчитесь правильно створювати та диверсифікувати резервний фонд.
✅ Проаналізуєте можливості інвестування в різні активи під час війни, враховуючи дійсні заборони;
✅ Виокремите ті інструменти, в які зараз вигідно інвестувати.

Тож, долучайтесь до інтенсивного курсу та розвивайтесь разом з 🚀
Академією Мінфін

Отримайте спеціальні умови та подарунки на навчання в Академії Мінфін звернувшись у відділ турботи з промо-кодом “Мінфін” тільки до 04.12!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3481
З нами з: 14.09.13
Подякував: 890 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2014)
30.11.2022 18:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.