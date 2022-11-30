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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:35
Академія Мінфіна
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Нагадуємо про
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:23
Академія Мінфін разом з Олексієм Козирєвим підготувала інтенсивний курс “Антикризові інвестиції”, де ви за декілька днів навчитесь керувати своїми особистими фінансами, зможете створити свій фінансовий план і отримаєте актуальну інформацію про можливості для інвестування під час війни.
Що саме ви навчитесь з цього інтенсиву:
✅ Проаналізуєте найпоширеніші помилки, які допускає більшість під час криз;
✅ Визначите основні параметри, на які слід звертати уваги при оцінці інвестицій;
✅ Навчитесь правильно створювати та диверсифікувати резервний фонд.
✅ Проаналізуєте можливості інвестування в різні активи під час війни, враховуючи дійсні заборони;
✅ Виокремите ті інструменти, в які зараз вигідно інвестувати.
Тож, долучайтесь до інтенсивного курсу та розвивайтесь разом з 🚀
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