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Рівень зарплат в Україні почав
стабілізуватись: кому...

Рівень зарплат в Україні почав стабілізуватись: кому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:29

Рівень зарплат в Україні почав стабілізуватись: кому...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень зарплат українців за літо стабілізувався. Далі з початком осіннього бізнес-сезону зарплатна статистика українських компаній може покращитися. Серед можливих варіантів прогнозу – підвищення зарплат ключовим співробітникам або поступове повернення окладів всіх співробітників до довоєнного рівня.

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Рівень зарплат в Україні почав стабілізуватись: кому платять найбільше та найменше
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:29

З такою кількістю вакансій на сайті grc - це не статистика по зп, а просто реклама сайта.
anjei_wyda
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Модератори: Ірина_, Модератор

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