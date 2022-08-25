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Рівень зарплат в Україні почав стабілізуватись: кому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:29
Пропонуємо до обговорення:
Рівень зарплат українців за літо стабілізувався. Далі з початком осіннього бізнес-сезону зарплатна статистика українських компаній може покращитися. Серед можливих варіантів прогнозу – підвищення зарплат ключовим співробітникам або поступове повернення окладів всіх співробітників до довоєнного рівня.
Дивися повний текст Рівень зарплат в Україні почав стабілізуватись: кому платять найбільше та найменше
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:29
З такою кількістю вакансій на сайті grc - це не статистика по зп, а просто реклама сайта.
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anjei_wyda
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