Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.
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Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на майданчику російського УАЗу – ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:39
Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на...
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Дивися повний текст
Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на майданчику російського УАЗу – ЗМІ
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