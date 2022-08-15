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Водіям готують нові штрафи
за перевищення швидкості

Водіям готують нові штрафи за перевищення швидкості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 23:38

smdtranz, да, вроде, правдоподобно. Превышение на 50 без последствий - остаётся те же 1700. Превысил так же, но с созданием аварийной ситуации - заплатил уже 5100. Это ещё может получиться применяемым изменением. Первые два для особых летунов увеличивают 1700 в 2-2.5 раза, но так, наверное, только сами депутаты летают. В городе на 130 км/ч убьёшься моментально. На хорошей трассе ездить выше 110 + 80 = 190 - бывает, но не шибко массово.

А учитывая недавний прецедент, когда суд отменил штраф заявив, что закон о взимании штрафа с владельца машины, когда не удалось доказать кто водитель, не конституционен, что-то я сомневаюсь, что эти повышения для особых летунов кто-то когда-то применит.
moveton
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