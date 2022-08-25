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Стало відомо, чи можна їздити
в Україні на «єврономерах»

Стало відомо, чи можна їздити в Україні на «єврономерах»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 02:44

Стало відомо, чи можна їздити в Україні на «єврономерах»

Пропонуємо до обговорення:
Як передає MMR, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Стало відомо, чи можна їздити в Україні на «єврономерах»
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 02:44

Ото прям раньше это всё кто-то скрывал?
moveton
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