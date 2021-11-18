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Земельні афери Медведчука: суд заарештував 3 ділянки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:36
Пропонуємо до обговорення:
На Львівщині суд наклав арешт на 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 мільйона гривень, які незаконно опинились у власності Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука, триває процедура їх передачі в управління держави.
Дивися повний текст Земельні афери Медведчука: суд заарештував 3 ділянки Марченко
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:36
А що земельні афери Черновецького при цій "Зе"ко владі розглядатися в суді не будуть?
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