Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅 Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет. Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
4х25 это фактически по тысяче выпадов на каждую ногу, суммарно 2000 выпадов. Это не просто много, это 3.14ец.
Ноги і жопа як у коня. Як би навчитись на руках ходити.. Бо на тілі сало наростає ледь тільки береш в руку 4-й бокал пива.. А як випив, то все! Треба наступного дня ридати в планці.. затопило сьогодні індустріальний міст, дивлюсь ввдосіки?
Хотаб контролирует пульс.
На 25-му доростає до 155-160, що далеко до обмеження.
Frant написав:Колосальне навантаження на сустави і на серце. Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.
На дняв дивився вихід на Румунію через Карпати одного киянина, оскільки на вулицю не можливо вийти через ТЦК, місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги, що всього за тиждень подолав маршрут в околицях Говерли. Правда ледве сів до потяга у Києві. Облава на вокзалі. (Купівлю білетів через Дію на західні потяги запровадили, не через спекулів, а щоб в ТЧ таких ухилянтів ловити) 😏
Болт, війна й до тебе до тягнеться. Не марнуй часу, записуйся в якісну боєздатну бригаду. Заміниш Долярчека.
В мене зручне стратегічне розташування будинка. В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.
Але чомусь ти ще тут ...
Дивно, чому ? )
А мені тут комфортно. За бугром в мене будинка з басіком не буде. Ну і працювати доведеться, а не шаройопитись, як в Україні. 😎
То до чого всі ці розмови про якогось киянина, якій качав ноги в під"їзді І ще не факт, що це правда