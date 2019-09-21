RSS
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:10

  Сибарит написав:
  Bolt написав:Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти.

Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом.


Лифтом пользуетесь или, пардон, паланкином?
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:12

  Сибарит написав:
  Bolt написав:Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются

Надеюсь, что на первом этаже есть хоть одна спальня. Боюсь, что уже лет через 10 Вы подниматься на второй этаж перестанете.


Если на первом этаже нет санузла, то на второй этаж будет подниматься как дети в школу.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:50

  Сибарит написав:
  Bolt написав:В мене основний житловий поверх навіть не другий(там тільки житлова кімната де теща живе☠️) і кухня-столова+2 санвузли, а мансарда де житлові кімнати-спальні.
Одноповерховий не получився би.
Вузька ділянка +перепад висот по діагоналі будинку 2+метра.

Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁

Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.

Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:19

rjkz душ і санвузол на 1му поверсі це обов'язково. Вони повинні бути на кожному поверсі, але на 1му - обовязково
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:58

  Bolt написав:
  Сибарит написав:
  Bolt написав:В мене основний житловий поверх навіть не другий(там тільки житлова кімната де теща живе☠️) і кухня-столова+2 санвузли, а мансарда де житлові кімнати-спальні.
Одноповерховий не получився би.
Вузька ділянка +перепад висот по діагоналі будинку 2+метра.

Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁

Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.

Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7

Форма гриба, чи 3 поверхи?)
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:08

  Hotab написав:
  Bolt написав:
  Сибарит написав:Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁

Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.

Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7

Форма гриба, чи 3 поверхи?)

3 поверхи. 9,6 м від землі до конька.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:50

Чи найкращий зараз час для продажу нерухомість на західній?

Будинок зданий, документи на руках. Чи продавати зараз квартиру чи краще зачекати?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:10

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки зараз коштують квартири у новобудовах України
