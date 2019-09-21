|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 сер, 2025 16:10
Сибарит написав: Bolt написав:
Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти.
Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом.
Лифтом пользуетесь или, пардон, паланкином?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17704
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8662 раз.
- Подякували: 5479 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
5
7
Додано: Вів 12 сер, 2025 16:12
Сибарит написав: Bolt написав:
Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются
Надеюсь, что на первом этаже есть хоть одна спальня. Боюсь, что уже лет через 10 Вы подниматься на второй этаж перестанете.
Если на первом этаже нет санузла, то на второй этаж будет подниматься как дети в школу.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17704
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8662 раз.
- Подякували: 5479 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
5
7
Додано: Вів 12 сер, 2025 16:50
Сибарит написав: Bolt написав:
В мене основний житловий поверх навіть не другий(там тільки житлова кімната де теща живе☠️) і кухня-столова+2 санвузли, а мансарда де житлові кімнати-спальні.
Одноповерховий не получився би.
Вузька ділянка +перепад висот по діагоналі будинку 2+метра.
Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁
Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.
Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3571
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:19
rjkz душ і санвузол на 1му поверсі це обов'язково. Вони повинні бути на кожному поверсі, але на 1му - обовязково
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:58
Bolt написав: Сибарит написав: Bolt написав:
В мене основний житловий поверх навіть не другий(там тільки житлова кімната де теща живе☠️) і кухня-столова+2 санвузли, а мансарда де житлові кімнати-спальні.
Одноповерховий не получився би.
Вузька ділянка +перепад висот по діагоналі будинку 2+метра.
Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁
Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.
Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7
Форма гриба, чи 3 поверхи?)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15923
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2471 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:08
Hotab написав: Bolt написав: Сибарит написав:
Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁
Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.
Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7
Форма гриба, чи 3 поверхи?)
3 поверхи. 9,6 м від землі до конька.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3571
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:50
Будинок зданий, документи на руках. Чи продавати зараз квартиру чи краще зачекати?
-
realestate77
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.08.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:10
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6271
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|28
|10181
|
Чет 14 сер, 2025 14:03
Бетон
|
|81
|57260
|
|
|1
|4627
|
|