Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:19

Успіх

тренували на "пожежника" і витрачали кошти на його тренування/вивчення/утримання - за для чого? Що би що?


Коли витрачали і тренували тушити - пожежники тушили. Коли пішли ловити рибу і гладити киць - то не тушать.
Але "пожежа" в Україні настала в 2014р, а в 2022 - вже настала і повномасштабна "пожежа


Пожежники , коли горіли пожежі в тих роках, і включились в пожежу. А хто ж там тушили, як не вони? Може чистильщики каналізацій?
Пожежники на пенсії - це пожежники на пенсії. Можуть включитись з комбайнером ще трохи разом порушити, можуть не включитись. Що у тебе не сходиться? У тебе киця чому кинула школу , чому не до смерті працює?

А якийсь сільський комбайнер Вадим має за тих пожежників лізти у вогонь?


Чому «за них», а не за себе? Пожежа така ж його, як і пожежників на пенсії
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:40

Кесареву - кесареве!©

  Hotab написав:Коли витрачали і тренували тушити - пожежники тушили.
Тоді не було такої повномасштабної пожежі!
То нікуя і не тушили, а лише розважались - грали в карти/доміно)) В той час, коли на вас виділялись кошти платників податків!
  Hotab написав:Чому «за них», а не за себе? Пожежа така ж його, як і пожежників на пенсії
Тому що Вадим думав логічно, як і всі пересічні! Що він вирощує хліб для пожежників(тобто, робить свою роботу), а пожежники гасять пожежу(роблять СВОЮ роботу)
І як вийде Вадим на пенсію, а треба буде десь заскочити на комбайн/помолотити пшеницю на полі - то ясна річ, що він з радістю це зробить, бо він НА ТЕ ПІВ ЖИТТЯ ВЧИВСЯ І ПРАКТИКУВАВ!
Ну Вадиму і в голову не прийде скинути це все на пожежників, які навіть і не знають, з якого боку до комбайна підходити!
Успіх
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:47

Успіх
Тоді не було такої повномасштабної пожежі!


Її взагалі могло не бути жодного разу, коли пожежний був пожежним. Отак міг ходити на свої зміни чергувати на пожежах, і жодної не потушити. І за це отримувати грошові. Це так і працює. І досі все так у пожежних. А потім відпрацював і пішов на пенсію, і знов не тушить. На рибалці сидить. . І що?
І швидка допомога так працює. Ні до кого за добу не виїхали і отримали гроші. І потім лікар пішов на пенсію і рибу ловить, кицю гладить.

Що він вирощує хліб для пожежників(тобто, робить свою роботу), а пожежники гасять пожежу(роблять СВОЮ роботу)



Ну все вірно, комбайнер поростив хліб, пішов на пенсію. Нікому в голову не приходить спитати у нього за хліб, коли комбайнер на пенсії на рибалці.


як вийде Вадим на пенсію, а треба буде десь заскочити на комбайн/помолотити пшеницю на полі - то ясна річ, що він з радістю це зробить, бо він НА ТЕ ПІВ ЖИТТЯ ВЧИВСЯ І ПРАКТИКУВАВ!


З чого ти взяв що комбайнер на пенсії піде з радістю щось молотити? Ну як треба будуть гроші, то піде. Але не заради «радості» 😅😅
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:18

  Hotab написав:hxbbgaf
Мова не про мене. Я точно не військовий і не силовик і зброї в руках теж ніколи не тримав



Всі колись не тримали . І колись не були силовиками . І знову перестали ними бути. Ти теж можеш ним стати і потримати. Колись теж перестанеш. «Тут діло нехитре» 😅
І так, пожежники на пенсії також не тушать пожежі. Могли тушити раніше

мобілізовані всього 104 людини, уяви, із майже 200 тис.!


Маячня. Я знаю більше мобілізованих, ніж 104..

Пожежників вистачає, і не хапають на вулицях хворих, щоб вони гасили пожежі замість них.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Отуди на ДВРЗ не пожежі гасити людей везуть, в тому і різниця. У нас не пожежний стан, а воєнний.
Я так розумію, 15 тис. із 180 тис. сидять у тилу, прилаштувались, бо рік тому було втричі менше, а 100 людей мобілізовані або пішли добровольцями.
Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи виокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:40

hxbbgaf
так розумію, 15 тис. із 180 тис. сидять у тилу

Звідки взялось таке твердження?
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:44

  Бетон написав: такси вызвать сложновато. утром - и вечером нереально. тариф нужно умножать на 2.
такси это не просто метод передвижения, а базовое выживание. на своём авто перемещаться нельзя. если тормознули такси, ты выбегаешь с задней двери.
странно, что о таких очевидных вещах ещё приходиться писать


На бег есть смысл ставить если бегаешь на уровне спортсмена. Видел как у нас вчера Дастером сшибли убегающего? У них же планка падает, как у собак.Азарт,жажда крови,да и мозги часто не на месте,судя по видосам. Я вот собачник,хорошо психику понимаю- если убегаешь,отступаешь-разорвут.
И учти, таксюки некоторые на подсосе,сливают жирных клиентов прямо в лапы за откат.
Лучше тупо женская машинка,еще и в розовом цвете, с какими-то ресничками наклейками.
Мимикрия-способ выживания организмов много тысячелетий.
А шо,у вас БП стоят? У нас только маргиналов по утрам и вечерам с пролетарских районов смыкают, уже забыл когда их и видел.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 08:15

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав: такси вызвать сложновато. утром - и вечером нереально. тариф нужно умножать на 2.
такси это не просто метод передвижения, а базовое выживание. на своём авто перемещаться нельзя. если тормознули такси, ты выбегаешь с задней двери.
странно, что о таких очевидных вещах ещё приходиться писать


На бег есть смысл ставить если бегаешь на уровне спортсмена. Видел как у нас вчера Дастером сшибли убегающего? У них же планка падает, как у собак.Азарт,жажда крови,да и мозги часто не на месте,судя по видосам. Я вот собачник,хорошо психику понимаю- если убегаешь,отступаешь-разорвут.
И учти, таксюки некоторые на подсосе,сливают жирных клиентов прямо в лапы за откат.
Лучше тупо женская машинка,еще и в розовом цвете, с какими-то ресничками наклейками.
Мимикрия-способ выживания организмов много тысячелетий.
А шо,у вас БП стоят? У нас только маргиналов по утрам и вечерам с пролетарских районов смыкают, уже забыл когда их и видел.

Не понимаю почему меня не тормозят. Уже несколько раз мимо меня прямо перед носом проезжало тцк. В последний раз на провиантской проигнорили меня и пристали к соседнему чуваку, который был хуже одет.
Хотелось бы верить, что я лысый с шеей питбуля, но, скорее всего, просто временное везение.

Я могу бежать недолго, но очень быстро и меня никто не остановит. В критической ситуации я не буду мешкать.

У нас перекрывают мосты и улицы.
Но главная опасность - стоять на остановках или идти одному вдоль дорог. Или быть остановоенным на своём авто патрульными. Это гарантированная утилизация
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 09:39

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост


идти одному вдоль дорог.


Періодично бігав від інд мосту до Манхетена саме вздовж шосе)
Не чіпав ніхто. Хоча бігун - це ж кандидат в штурмовик номер 1))
Але ще треба догнати 😅
