Її взагалі могло не бути жодного разу, коли пожежний був пожежним. Отак міг ходити на свої зміни чергувати на пожежах, і жодної не потушити. І за це отримувати грошові. Це так і працює. І досі все так у пожежних. А потім відпрацював і пішов на пенсію, і знов не тушить. На рибалці сидить. . І що? І швидка допомога так працює. Ні до кого за добу не виїхали і отримали гроші. І потім лікар пішов на пенсію і рибу ловить, кицю гладить.
Що він вирощує хліб для пожежників(тобто, робить свою роботу), а пожежники гасять пожежу(роблять СВОЮ роботу)
Ну все вірно, комбайнер поростив хліб, пішов на пенсію. Нікому в голову не приходить спитати у нього за хліб, коли комбайнер на пенсії на рибалці.
як вийде Вадим на пенсію, а треба буде десь заскочити на комбайн/помолотити пшеницю на полі - то ясна річ, що він з радістю це зробить, бо він НА ТЕ ПІВ ЖИТТЯ ВЧИВСЯ І ПРАКТИКУВАВ!
З чого ти взяв що комбайнер на пенсії піде з радістю щось молотити? Ну як треба будуть гроші, то піде. Але не заради «радості» 😅😅
Мова не про мене. Я точно не військовий і не силовик і зброї в руках теж ніколи не тримав
Всі колись не тримали . І колись не були силовиками . І знову перестали ними бути. Ти теж можеш ним стати і потримати. Колись теж перестанеш. «Тут діло нехитре» 😅 І так, пожежники на пенсії також не тушать пожежі. Могли тушити раніше
мобілізовані всього 104 людини, уяви, із майже 200 тис.!
Маячня. Я знаю більше мобілізованих, ніж 104..
Пожежників вистачає, і не хапають на вулицях хворих, щоб вони гасили пожежі замість них. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/ Отуди на ДВРЗ не пожежі гасити людей везуть, в тому і різниця. У нас не пожежний стан, а воєнний. Я так розумію, 15 тис. із 180 тис. сидять у тилу, прилаштувались, бо рік тому було втричі менше, а 100 людей мобілізовані або пішли добровольцями.
Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи виокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями.
Бетон написав: такси вызвать сложновато. утром - и вечером нереально. тариф нужно умножать на 2. такси это не просто метод передвижения, а базовое выживание. на своём авто перемещаться нельзя. если тормознули такси, ты выбегаешь с задней двери. странно, что о таких очевидных вещах ещё приходиться писать
На бег есть смысл ставить если бегаешь на уровне спортсмена. Видел как у нас вчера Дастером сшибли убегающего? У них же планка падает, как у собак.Азарт,жажда крови,да и мозги часто не на месте,судя по видосам. Я вот собачник,хорошо психику понимаю- если убегаешь,отступаешь-разорвут. И учти, таксюки некоторые на подсосе,сливают жирных клиентов прямо в лапы за откат. Лучше тупо женская машинка,еще и в розовом цвете, с какими-то ресничками наклейками. Мимикрия-способ выживания организмов много тысячелетий. А шо,у вас БП стоят? У нас только маргиналов по утрам и вечерам с пролетарских районов смыкают, уже забыл когда их и видел.
Не понимаю почему меня не тормозят. Уже несколько раз мимо меня прямо перед носом проезжало тцк. В последний раз на провиантской проигнорили меня и пристали к соседнему чуваку, который был хуже одет. Хотелось бы верить, что я лысый с шеей питбуля, но, скорее всего, просто временное везение.
Я могу бежать недолго, но очень быстро и меня никто не остановит. В критической ситуации я не буду мешкать.
У нас перекрывают мосты и улицы. Но главная опасность - стоять на остановках или идти одному вдоль дорог. Или быть остановоенным на своём авто патрульными. Это гарантированная утилизация
Так ви ж всі самі тут писали, що відставники - то все "великі командири", і доки їх не розжалують чи кардинально не змінять підхід, на фронті вони не опиняться. і не мобілізовані вони, мабуть, вирішили продовжити сидіти в тилових частинах чи взагалі просто числитися там.
Господар Вельзевула написав:Я вот собачник,хорошо психику понимаю- если убегаешь,отступаешь-разорвут.
Было как-то на пробежке при временном отсустсвии каких-либо отсрочек, из-за угла возникла группа военных, може тцк , может ппо. Принял решение не уклоняться а наоборот ускорился и направился в гущу, разрезав эту толпу пополам. расступились