Господар Вельзевула написав: Бетон написав: такси вызвать сложновато. утром - и вечером нереально. тариф нужно умножать на 2.

такси это не просто метод передвижения, а базовое выживание. на своём авто перемещаться нельзя. если тормознули такси, ты выбегаешь с задней двери.

На бег есть смысл ставить если бегаешь на уровне спортсмена. Видел как у нас вчера Дастером сшибли убегающего? У них же планка падает, как у собак.Азарт,жажда крови,да и мозги часто не на месте,судя по видосам. Я вот собачник,хорошо психику понимаю- если убегаешь,отступаешь-разорвут.

И учти, таксюки некоторые на подсосе,сливают жирных клиентов прямо в лапы за откат.

Лучше тупо женская машинка,еще и в розовом цвете, с какими-то ресничками наклейками.

Мимикрия-способ выживания организмов много тысячелетий.

Не понимаю почему меня не тормозят. Уже несколько раз мимо меня прямо перед носом проезжало тцк. В последний раз на провиантской проигнорили меня и пристали к соседнему чуваку, который был хуже одет.Хотелось бы верить, что я лысый с шеей питбуля, но, скорее всего, просто временное везение.Я могу бежать недолго, но очень быстро и меня никто не остановит. В критической ситуации я не буду мешкать.У нас перекрывают мосты и улицы.Но главная опасность - стоять на остановках или идти одному вдоль дорог. Или быть остановоенным на своём авто патрульными. Это гарантированная утилизация