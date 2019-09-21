RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:03

  Faceless написав:
Hotab написав:
  Faceless написав:[
Має бути всім, але бувають нюанси, якщо право власності набуте давно.
Так, смарт квартиру приплюсують до загальної площі, і якщо разом більше 60, то будуть нараховувати.

Мені здається ви помиляєтесь. Смарт, як другий обʼєкт (який НЕ будинок а квартира) буде в будь якому разі окучений податком , якщо він також на доляреку а не дружині. Метри рахувати не будуть в цьому випадку

З ПКУ:
266.4. Пільги із сплати податку

266.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

Угу, дякую
Десь я прозівав зміни. Раніше було так, що друга квартира в будь якому разі була під податком.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:07

"В мене є країна - я її любив..."©

  Faceless написав:В податкову пишіть ваші обурення
Як то кажуть - тут вже пишіть/не пишіть, а закон(дебільний) то вже давно прийняли і вже давно він діє! :lol:

Дивує лише, що:
а) піл хаває©(терпить)
б) навіть тут, на форумі, доводиться розжовувати елементарні речі, типу 2+2
Бо навіть, вже б баран пробекав : ЯКІ тут ЗАЙВІ м2?? Яка тут може бути ЗАЙВА площа, якщо на тій площі живе багато людей?!!!🤦🏻
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:09

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Hotab написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:[quote="5896958:Faceless"][
Має бути всім, але бувають нюанси, якщо право власності набуте давно.
Так, смарт квартиру приплюсують до загальної площі, і якщо разом більше 60, то будуть нараховувати.

Мені здається ви помиляєтесь. Смарт, як другий обʼєкт (який НЕ будинок а квартира) буде в будь якому разі окучений податком , якщо він також на доляреку а не дружині. Метри рахувати не будуть в цьому випадку

З ПКУ:
266.4. Пільги із сплати податку

266.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

Угу, дякую
Десь я прозівав зміни. Раніше було так, що друга квартира в будь якому разі була під податком.[/quote]Теж щось таке памʼятаю, але того року довелося розбиратися з податковою щодо некоректного нарахування, то перечитав все і їх розрахунки перевіряв
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:15

За крок до перевороту думок©

  Faceless написав:Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все
Тут же не суть у правильності назви!
Є ж різниця - майно, яким користуються ОДНА людина і яким користуються ЧЕТВЕРО людей?
А якщо СЕМЕРО?))

Ні, я розумію, що зараз почнеться - "а якщо купити бентлі, але її будуть юзати четверо, а не один..." і ми поліземо в глухі дебрі цієї теми...
Але ж це житло, і тут важко щось схоже порівняти...

Але, не варто продовжувати тему.
Бо, головне - залишається : піпл хаває! ©
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:37

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Як багато в житті «несправедливості», але ж вона не турбувала ніколи , поки не торкнулось власності дупки. Але найцікавіше, що сезон відкриттів і моделювання «бровкі доміком» завжди чомусь виникають коли спочатку сам свідомо вліз. Питається, ти щось читав взагалі перед тим як лізти? 😅
Несправедливий закон і ти не бажаєш потрапляти під його дію - не купляй на себе зайве. Купив свідомо - то «терпи терпіла». Що тут не так, взагалі? 😅
Як розказувати «ти свідомо став військовим і тепер до смерті доляреку винен» чомусь , то «розуму» вистачає. А зрозуміти свої обовʼязки коли свідомо за власті кошти купив щось - ой яка несправедливість )))
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:40

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:
  Faceless написав:Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все
Тут же не суть у правильності назви!
Є ж різниця - майно, яким користуються ОДНА людина і яким користуються ЧЕТВЕРО людей?
А якщо СЕМЕРО?))

Ні, я розумію, що зараз почнеться - "а якщо купити бентлі, але її будуть юзати четверо, а не один..." і ми поліземо в глухі дебрі цієї теми...
Але ж це житло, і тут важко щось схоже порівняти...

Але, не варто продовжувати тему.
Бо, головне - залишається : піпл хаває!
Податок на майно. Не на розкіш , не на який надлишок. Неважливо, скільки користується.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:44

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:
  Faceless написав:Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
На дружині "висить" її батьків пів хати)) - тому теж не варіант.

Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:54

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
На дружині "висить" її батьків пів хати)) - тому теж не варіант.

Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м

"Пів хати" - це я мав на увазі "пів трьох-кімнатної квартири"
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:23

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:[quote="5896960:Faceless"]Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
На дружині "висить" її батьків пів хати)) - тому теж не варіант.

Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м

"Пів хати" - це я мав на увазі "пів трьох-кімнатної квартири"[/quote]Ну от їй відпишіть, наприклад, смарт. Якщо в неї і буде вище 60 тоді, то на пару метрів, то зовсім копійки.
Або половину тої, де живете
