Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:44
Успіх написав:
Дешевше/менш геморно бути терпілою і платити той незначний податок
Ви самі подалися в "інвестори", тож нема чого скаржитися
-
4
9
3
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:46
Faceless написав:
Ви самі подалися в "інвестори", тож нема чого скаржитися
І навіть не попросив благословення Великого Інвестора
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:52
Faceless написав:
В податкову пишіть ваші обурення
Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все
в українських пільговиків все чуже, більше та краще ніж в них є зайвим.
1
1
1
