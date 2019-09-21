|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 жов, 2025 22:40
Успіх написав: Faceless написав:
Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все
Тут же не суть у правильності назви!
Є ж різниця - майно, яким користуються ОДНА людина і яким користуються ЧЕТВЕРО людей?
А якщо СЕМЕРО?))
Ні, я розумію, що зараз почнеться - "а якщо купити бентлі, але її будуть юзати четверо, а не один..." і ми поліземо в глухі дебрі цієї теми...
Але ж це житло, і тут важко щось схоже порівняти...
Але, не варто продовжувати тему.
Бо, головне - залишається : піпл хаває!
Податок на майно. Не на розкіш , не на який надлишок. Неважливо, скільки користується.
Додано: Чет 09 жов, 2025 22:44
Успіх написав: Faceless написав:
Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
На дружині "висить" її батьків пів хати)) - тому теж не варіант.
Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:54
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
На дружині "висить" її батьків пів хати)) - тому теж не варіант.
Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
"Пів хати" - це я мав на увазі "пів трьох-кімнатної квартири"
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:23
Успіх написав: Faceless написав:
Успіх написав:[quote="5896960:Faceless"]Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
На дружині "висить" її батьків пів хати)) - тому теж не варіант.
Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
"Пів хати" - це я мав на увазі "пів трьох-кімнатної квартири"[/quote]Ну от їй відпишіть, наприклад, смарт. Якщо в неї і буде вище 60 тоді, то на пару метрів, то зовсім копійки.
Або половину тої, де живете
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:22
Faceless
"Ігра не стоіт свєч!"©(менінгіту і фінансових витрат)
Вже цікавився, якщо на сина оформляти... 15500грн(і то сказали, що приблизно - треба уточнювати у нотаря)
Це типу за "зміну сторін"(зміну власника) - бо я ще Основний договір не підписав(але якщо і на мене, то за його оформлення нотарю треба 10К)
Ну і ще, якщо на сина - то крім переплати в 5500грн, ще й треба дозвіл опікунської комісії, яка(кажуть) засідає раз на місяць 🤦🏻
Дешевше/менш геморно бути терпілою(як всі) і платити той незначний податок
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:44
Успіх написав:
Дешевше/менш геморно бути терпілою і платити той незначний податок
Ви самі подалися в "інвестори", тож нема чого скаржитися
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:46
Faceless написав:
Ви самі подалися в "інвестори", тож нема чого скаржитися
І навіть не попросив благословення Великого Інвестора
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:52
Faceless написав:
В податкову пишіть ваші обурення
Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все
в українських пільговиків все чуже, більше та краще ніж в них є зайвим.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:14
UA написав: Faceless написав:
В податкову пишіть ваші обурення
Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все
в українських пільговиків все чуже, більше та краще ніж в них є зайвим.
Поки не куплять квартирку під оренду, тоді йде перерахунок "прийнятних" обсягів власності
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:39
Faceless написав:
Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
Немає і
пільга
60 квартира і
120 будинок
Є або
60 квартира або
120 будинок
