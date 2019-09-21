|
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:21
budivelnik написав: Faceless написав:
Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
Немає і
пільга
60 квартира і
120 будинок
Є або
60 квартира або
120 будинок
в ПКУ так сказано:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:32
Faceless
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Ви мене заплутали
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:49
Успіх написав:
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
Так
Успіх написав:
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Саме так
