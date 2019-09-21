|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:45
Господар Вельзевула написав:
Я бы обсудил это подробнее,но тут это оффтоп- есть на форме тема, посвященная вашему блогу, где бы я мог задать все интересующие меня вопросы? Мне интересно узнать как достигается такой уровень аскезы и с какой целью.
в ветке психология можно такое обсуждать, мне тоже интересно с какой целью и не будет ли на старости жаль выброшенных возможностей. Такой образ жизни сильно урезает эмоциональный компонент. Приличную женщину в конуру не приведёшь, шаурмой не угостишь.
Wirująświatła
Повідомлень: 31374
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
2
3
Додано: Нед 25 січ, 2026 21:08
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Я бы обсудил это подробнее,но тут это оффтоп- есть на форме тема, посвященная вашему блогу, где бы я мог задать все интересующие меня вопросы? Мне интересно узнать как достигается такой уровень аскезы и с какой целью.
в ветке психология можно такое обсуждать, мне тоже интересно с какой целью и не будет ли на старости жаль выброшенных возможностей. Такой образ жизни сильно урезает эмоциональный компонент. Приличную женщину в конуру не приведёшь, шаурмой не угостишь.
Ну если можно-то я пожалуй приму ваше приглашение.
Ибо очень интересно для меня.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1203
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 57 раз.
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:30
Флай,вчера изучил твои "записи"..Возник вопрос,как понимать сию фразу-
"Пока что не учитываю поправку на коммунальные платежи, так как вместо одного объекта недвижимости "для себя" в 2020г. теперь имеется несколько инвестиционных смарт-квартир, которые "на консервации" ежемесячно требуют около $20."
Что значит на консервации??Вложил бабло и оно в "голом" виде стоит до второго пришествия?? Чего ждет?? Почему "законсервировано",а не в ремонте или не приносит доход от сдачи?? Ты их что,покупаешь для "консервации денег" что ли??
Так и по 20 баксов в месяц,это -10-15% твоего "месячного бюджета" ежемесячно...нафига ты их тогда купил?
osafly
Повідомлень: 2188
З нами з: 29.05.14
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1033 раз.
17
8
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:27
Господар Вельзевула написав:
А чего на русском языке там пишете? Нет, право то имеете, это личный блог, но почитав вчера не понял этот момент. И не хватает эпистолярности в изложении- сухо, пресно и неплохо бы добавить картинок- ну например что сделано или куплено за этот бюджет.
Критические замечания касаются только формата изложения, по сути каждый имеет полное право жить так, как желает.
Я бы обсудил это подробнее,но тут это оффтоп- есть на форме тема, посвященная вашему блогу, где бы я мог задать все интересующие меня вопросы? Мне интересно узнать как достигается такой уровень аскезы и с какой целью.
Перепрограмуванням себе (тобто не проявлення волевих якостей, а звичка, автоматизм дій без вагань, зайвих рефлексій та іншого "тертя").
Спочатку було зрозуміти, який рівень трат "на життя" є такий, що мало впливає на рівень "щастя", так сказати, "точку перегину", вище якої трати мало впливають на нього, а нижче, значно погіршується його якість.
Яка ціль, хз, мабуть тому що так потім стає вдобно, не так боляче відчуваються "тягості і лішєнія" ковідла/ВС/whatever, видно світло в майбутньому і т.д. і т.п.
Російською для просвітництв більшої аудиторії.
Сухо і прісно: дик мінімаліст то мінімаліст у всьому (в ідеалі).
flyman
Повідомлень: 42204
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
1
4
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:50
osafly написав:
Флай,вчера изучил твои "записи"..Возник вопрос,как понимать сию фразу-
"Пока что не учитываю поправку на коммунальные платежи, так как вместо одного объекта недвижимости "для себя" в 2020г. теперь имеется несколько инвестиционных смарт-квартир, которые "на консервации" ежемесячно требуют около $20."
Что значит на консервации??Вложил бабло и оно в "голом" виде стоит до второго пришествия?? Чего ждет?? Почему "законсервировано",а не в ремонте или не приносит доход от сдачи?? Ты их что,покупаешь для "консервации денег" что ли??
Так и по 20 баксов в месяц,это -10-15% твоего "месячного бюджета" ежемесячно...нафига ты их тогда купил?
Словами автора каналу "на пенсію в 35": - "Інвестування це відправка в майбутнє посилки із цінностями".
Тут не раз писали, відносно нерухомості, що потрібно розрізняти для чого:
- для себе житло
- для бізнеса (оренда)
- диверсифікація активів
- щоб було
- бабки лядку жгуть
- і т.д. і т.п.
Ще раз повторю, першопочатково це був план "оточення Києва кавалірками в пішій доступності до ШРТ, щоб при зміні офісу де працюю переїзжати в локацію із зручнішим доїзом дім-робота-дім".
Що не ясно із тексту? От є, наприклад, одна кавалірка "для себе", то платиться фіксована "квартплата" плюс змінні витрати "вода+ее+інтернет...".
Появляється у власності ще одна, то відповідно добавляється фіксована сума квартплати.
От поки що не зробив методології, щоб відділити окремо ті фіксовані суми на "посилки в майбутнє".
Якщо кавалірка здається в оренду, то вона випадає з тих постійних витрат.
Тобто в мене є бюджет "на життя", і є інший бюджет.
Ці бюджети не змішуються.
Бюджет на життя статистично обрахований, щоб знати, яку сума є "мінімум міноре", напр. при виході на пенсію.
Вище трохи написав у пості у відповідь ВВ.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 26 січ, 2026 13:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 42204
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
1
4
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:52
flyman написав:
Сухо і прісно: дик мінімаліст то мінімаліст у всьому (в ідеалі).
Вспомнилась почему то знаменитая эпитафия на одной из могил английского средневекового сквайра-
Он был необычайно скуп...
Лечиться-денег было жалко.
Но если б знал он цену катафалка...
То ожил бы...чтобы нести свой труп!
Так ничего и не понял,из ответа по "консервации" Если оно стоит -то это пассив и минус...либо просто неликвиднейший актив.Много букав,сути нет.
osafly
Повідомлень: 2188
З нами з: 29.05.14
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1033 раз.
17
8
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:54
osafly написав: flyman написав:
Сухо і прісно: дик мінімаліст то мінімаліст у всьому (в ідеалі).
Вспомнилась почему то знаменитая эпитафия на одной из могил английского средневекового сквайра-
Он был необычайно скуп...
Лечиться-денег было жалко.
Но если б знал он цену катафалка...
То ожил бы...чтобы нести свой труп!
Ви скупість плутаєте із доцільністю.
Якщо людина купує на олх б.у. смартфон із Андроідом а не новий Айфон крайньої версії у салоні, то він "скупий" чи як?
flyman
Повідомлень: 42204
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
1
4
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:56
osafly написав: flyman написав:
Сухо і прісно: дик мінімаліст то мінімаліст у всьому (в ідеалі).
Вспомнилась почему то знаменитая эпитафия на одной из могил английского средневекового сквайра-
Он был необычайно скуп...!
Hotab
Hotab
Повідомлень: 17719
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2564 раз.
6
6
4
Додано: Пон 26 січ, 2026 14:01
flyman написав: osafly написав: flyman написав:
Сухо і прісно: дик мінімаліст то мінімаліст у всьому (в ідеалі).
Вспомнилась почему то знаменитая эпитафия на одной из могил английского средневекового сквайра-
Он был необычайно скуп...
Лечиться-денег было жалко.
Но если б знал он цену катафалка...
То ожил бы...чтобы нести свой труп!
Ви скупість плутаєте із доцільністю.
Якщо людина купує на олх б.у. смартфон із Андроідом а не новий Айфон крайньої версії у салоні, то він "скупий" чи як?
Флай...это не то пальто..Не корректное сравнение.Я к тебе нормально отношусь,потому не буду спорить и пытаться тебе чего то доказать..Люди делали это здесь неоднократно.Но человеческая жизнь,висит на паутине.Она так нежна..Коснешься...и ее уже нет..Был сегодня человек,а завтра его уже нет...жить мыслями будующим,зачастую не замечать настоящего,которое просто проходит мимо...но то такое.Оточення кавалирками можно конечно сделать,но из этого получилась я так понял-простая консервация метров не приносящих прибыли...И это мягко говоря-странные инвестиции.
osafly
Повідомлень: 2188
З нами з: 29.05.14
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1033 раз.
17
8
