RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 10:46

не "по понятіям"

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:золотые слова. моя мечта умереть потратив всё до копейки не оставив никому никакого имущества.


Точно это можно рассчитать, лишь инициировав свою смерть.
Но мы должны стремится прожить всю жизнь максимально качественно, употребив все финансы по прямому назначению- для удовлетворения потребности заработавшего оные!
Один мой друг часто говорит,что жизнь иронична. Ирония может заключаться в том, что мы умрем завтра, и нетруженному черту таки достанется пачуха.
Начав же тратить- ирония заключится в годах Мафусаила и судьбе Иова.

думаю, ви трактуєте слово "справедливість" не в дусі християнства, де "Богу богове", як він вирішить так і буде, але Господар намагається влаштувати диспут що це не "по понятіям"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42220
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 2875 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 10:52

очевидна річ

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:Чомусь люди думають,


Потому что нельзя к людям идти с душой открытой. Наплюют.
Они и Христа же распяли, а вас и подавно.
В целом я лично для себя вопрос закрыл- вы просто живете так, как вам хочется.
В блог бы добавить конечно картинок, мне не дает покоя сумма на еду, если честно.Хотелось бы увидеть фото месячного рациона, так как у меня, бывает эта сумма за два дня уходит :(
Самое первое что мне приходит в голову- что бы вкусно и дешево-это жаренная картошка с небольшими кусками сала, возможно соленый огурчик, хлеб уже наверное в бюджет не пройдет. Хотя и то на месяц не хватит, наверное. А может, хватит. Я как известная леди- та не помнит почем скумбрия-а я-картошка. Как-то не смотрю на ценники продуктов :)

до речі, фотки с"їдобних няшок, непогана ідея, щось упустив з виду уваги. Дякую за підказку. Власне, очевидна річ дезігну.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42220
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 2875 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 10:54

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  flyman написав:до речі, фотки с"їдобних няшок, непогана ідея, щось упустив з виду уваги. Дякую за підказку. Власне, очевидна річ дезігну.

Помилуйте
разве что в приват Господару
и микроминдичам которых не жалко
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5191
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 14:36

  Frant написав:
  osafly написав:


Флай,вчера изучил твои "записи"..Возник вопрос,как понимать сию фразу-

"Пока что не учитываю поправку на коммунальные платежи, так как вместо одного объекта недвижимости "для себя" в 2020г. теперь имеется несколько инвестиционных смарт-квартир, которые "на консервации" ежемесячно требуют около $20."

Что значит на консервации??Вложил бабло и оно в "голом" виде стоит до второго пришествия?? Чего ждет?? Почему "законсервировано",а не в ремонте или не приносит доход от сдачи?? Ты их что,покупаешь для "консервации денег" что ли?? :D Так и по 20 баксов в месяц,это -10-15% твоего "месячного бюджета" ежемесячно...нафига ты их тогда купил?
"Навіщо купив?" - відповідь може дати лише лікар-психіатр. Можу точно сказати, що не для оренди і не для перепродажу.


Можна декілька причин назвати чому з кавалірками не склалось.
Схоже що повний неліквід, здатись може тільки за комуналь.
Тому і сенс робити ремонт щоб здавати за комуналь відпадає.
Флай можливо чекає замирення і сподівається тоді щось викрутити.
Можливо також супер глибоке шифрування від ТЦК.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3170 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 10:11

тьюлька з бараболями

  fox767676 написав:
  flyman написав:до речі, фотки с"їдобних няшок, непогана ідея, щось упустив з виду уваги. Дякую за підказку. Власне, очевидна річ дезігну.

Помилуйте
разве что в приват Господару
и микроминдичам которых не жалко

Картина маслом: "тьюлька з бараболями". Автор невідомий. Ранньє темнозеленовіччя. Символізує початок епохи кінця зубожіння, коли ще горнятко з теплою картоплею не був символом достатку, а скумбрія вже не по 8 гривень.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42220
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 2875 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 10:13

За крок до перевоту думок

  Хомякоид написав: Можна декілька причин назвати чому з кавалірками не склалось.
Схоже що повний неліквід, здатись може тільки за комуналь.
Тому і сенс робити ремонт щоб здавати за комуналь відпадає.
Флай можливо чекає замирення і сподівається тоді щось викрутити.
Можливо також супер глибоке шифрування від ТЦК.

За крок до перевоту думок (с)(тм), поки ще не почали геноцидити вотчину сивочолого.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42220
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 2875 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 15:21


Круто. У меня в день как у вас в месяц, нужно подумать, как ужаться.
Примат
 
Повідомлень: 672
З нами з: 09.12.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 15:31

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31378
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 227228229230
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда) 1, 2, 3, 4, 5
Striker » П'ят 17 січ, 2025 21:52
45 40651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 січ, 2026 21:01
Vadim_
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
81 77159
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 18:28
Модератор
Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році? Поспілкуєм
presto » Сер 05 лют, 2025 13:00
1 11041
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2025 12:48
realtkyiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10624)
28.01.2026 16:34
Таскомбанк (4461)
28.01.2026 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.