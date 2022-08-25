Відбудова України після закінчення повномасшабної війни проти росії коштуватиме 600-800 млрд доларів. Прямо зараз слід зосередитись на відновленні інфраструктури.
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Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову України
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Додано: Сер 31 сер, 2022 08:36
Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову...
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Дивися повний текст
Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову України
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