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Зеленський сказав, скільки
грошей потрібно на відбудову...

Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:36

Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову...

Пропонуємо до обговорення:
Відбудова України після закінчення повномасшабної війни проти росії коштуватиме 600-800 млрд доларів. Прямо зараз слід зосередитись на відновленні інфраструктури.

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Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову України
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:36

Це з тим що вкрадуть чи без цього?
blackwi
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